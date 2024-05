Kaiserslautern-Bayer Leverkusen 0-1: Xhaka regala la Coppa di Germania alle 'Aspirine'

Il Bayer Leverkusen trionfa in DFB Pokal dopo 31 anni: Xhaka spezza il sogno del Kaiserslautern, rimasto in superiorità numerica.

A tre giorni dalla delusione maturata all'ultimo atto di Europa League, il Bayer Leverkusen si regala quantomeno il Double domestico in termini di trofei: dopo il trionfo in Bundesliga, per le 'Aspirine' c'è gloria anche in Coppa di Germania.

Nulla da fare per il Kaiserslautern, formazione di seconda divisione che fino all'ultimo ha sperato di fare un clamoroso sgambetto ai campioni tedeschi, rimasti in inferiorità numerica nel finale della prima frazione.

L'eroe di serata è Granit Xhaka, autore della prodezza decisiva per l'assegnazione della coppa, la seconda nella storia del club a 31 anni di distanza dalla prima.