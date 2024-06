Kaio Jorge verso l'addio alla Juve: trattativa con il Cruzeiro

L'attaccante brasiliano, reduce dalla stagione in prestito al Frosinone, può tornare in patria: dialoghi in corso tra Juventus e Cruzeiro.

Kaio Jorge può lasciare la Juventus a titolo definitivo. L’attaccante brasiliano classe 2002 è finito nel mirino del Cruzeiro, che punta a riportare in patria il talento cresciuto nel Santos. La trattativa tra le due società prosegue spedita e potrebbe offrire aggiornamenti già nelle prossime ore.

Potrebbe, dunque, chiudersi dopo tre anni l'avventura di Kaio Jorge alla Juventus, con in mezzo il prestito nell'ultima stagione al Frosinone in Serie A. Un'avventura in cui il brasiliano ha palesato ancora una volta le difficoltà nell'ambientarsi nel calcio italiano e nel massimo campionato, tanto da spingerlo a valutare il ritorno in Brasile e l'offerta del Cruzeiro, aprendo al trasferimento.