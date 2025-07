Kai Havertz, Gabriel Martinelli e altri nove giocatori che l'Arsenal dovrebbe vendere dopo aver speso quasi 230 milioni di euro

Ci sono molti volti nuovi nella rosa di Mikel Arteta, ma ora l'attenzione deve concentrarsi sulla cessione degli esuberi in vista della prossima stagione: chi può lasciare l'Arsenal.

L'Arsenal sta puntando in grande quest'estate, in quello che sembra un momento cruciale per porre fine al digiuno di titoli della Premier League che dura da 21 anni. I Gunners hanno comprato senza badare a spese, rafforzandosi su tutti i fronti, ma ora l'attenzione deve concentrarsi sulle cessioni.

Dopo una lunga saga di calciomercato, Viktor Gyokeres, obiettivo di lunga data, è pronto a diventare l'ultimo grande acquisto, seguendo le orme di Martin Zubimendi e Noni Madueke all'Emirates Stadium e portando la spesa estiva dei londinesi a circa 230 milioni di euro.

Nel frattempo, Jorginho, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu e Thomas Partey hanno tutti lasciato il club senza generare alcun introito. L'allenatore Mikel Arteta sa bene che c'è ancora molto da fare per snellire la rosa e fare cassa, mentre cerca di plasmare una squadra potenzialmente vincente.