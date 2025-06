Juventus-Wydad Casablanca dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Wydad Casablanca

Mondiale per Club

La Juventus affronta il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: dove vedere il match in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus affronta il Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

L'articolo prosegue qui sotto

I bianconeri dopo aver travolto l'Al-Ain all'esordio con un roboante 5-0 vogliono chiudere il discorso qualificazione già contro la formazione marocchina.

Il Wydad, invece, ha perso all'esordio arrendendosi 2-0 al Manchester City di Pep Guardiola. Contro la Juve, la squadra di Benhachem si gioca dunque le ultime chance per provare a rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Una missione che, sulla carta, appare molto complessa.

Tutto su Juventus-Wydad Casablanca: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.