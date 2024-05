I bianconeri sarebbero ad un passo dall'acquisto del portiere, al Monza andrebbero circa 20 milioni di euro.

Primo colpo in vista per la Juventus 2024/25. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', i bianconeri sarebbero in chiusura per Michele Di Gregorio.

Il portiere arriverebbe dal Monza ed almeno inizialmente farebbe il secondo di Szczesny, con Perin destinato a lasciare Torino.

L'estremo difensore milanese, classe 1997, è dunque destinato a diventare il primo colpo estivo di marca bianconera, targato Cristiano Giuntoli.