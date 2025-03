Juventus-Verona surreale: con una vittoria è -6 dalla vetta, i tifosi fischiano

La Juventus può tornare in lotta per lo Scudetto? I tifosi pensano solo alle eliminazioni di Coppa: silenzio prima, fischi poi.

Le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia, rispettivamente contro PSG ed Empoli, sono ancora troppo fresche. I tifosi della Juventus presenti allo Stadium per il 27esimo turno contro il Verona pensano al passato, alla discontinuità e al sali scendi stagionale rispetto alla possibilità di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Una partita surreale quella tra Juventus-Verona, capace di portare i bianconeri eventualmente ad appena sei punti dalla vetta, ma avvolta da fischi a fine primo tempo e un silenzio altrettanto assordante nella frazione numero uno. Audio altissimo da parte dei fans ospiti, praticamente nullo da parte di una tifoseria della Juventus che non riesce ad esultare per la situazione, eventuale, di classifica davanti alle delusioni in Coppa.

E così mentre la classifica potrebbe vedere la Juventus a pochi punti dall'Inter, l'umore dei tifosi è all'opposto. Non credono allo Scudetto, a possibili imprese di una squadra in grande difficoltà per gran parte della stagione. Con un pareggio contro il Verona, risultato a metà tempo, il titolo sarebbe ancora utopia e non un sogno di cui nessuno parla ma che a -6 molti guarderebbero anche senza ammetterlo.