Juventus-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Hellas Verona

Juventus e Verona si sfidano nel match che chiude la 27ª giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Juventus si prepara ad affrontare il Verona nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, in programma lunedì 3 marzo alle 20:45.

La formazione guidata da Thiago Motta punta alla quinta vittoria consecutiva in campionato, un risultato che consoliderebbe il quarto posto e potrebbe persino riaccendere le speranze di una lotta scudetto, soprattutto alla luce dello scontro diretto tra Napoli e Inter allo stadio Maradona.

Dopo le recenti delusioni per l'eliminazione dalla Champions League per mano del PSV e la sorprendente uscita ai quarti di Coppa Italia ai rigori contro l’Empoli, la squadra bianconera cerca riscatto attraverso il campionato.

Il Verona, dal canto suo, non intende recitare il ruolo di semplice comparsa. Impegnato nella lotta per la salvezza, il club scaligero arriva con il morale alto grazie al successo ottenuto contro la Fiorentina, deciso in extremis dal goal di Bernede.

Tutto su Juventus-Verona: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.