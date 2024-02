Juventus-Udinese può essere la grande occasione di Milik: deve spezzare un lungo digiuno

Vlahovic non è al meglio, contro i friulani può toccare di nuovo al polacco che deve dare una svolta alla sua stagione.

Inutile girarci intorno, la stagione di Arek Milik fin qui è stato negativa. L'attaccante polacco è uno dei pochi giocatori della Juventus a non essere riuscito a beneficiare dell'evidente crescita collettiva della squadra bianconera.

Anzi, contro l'Empoli, Milik è incappato in un'ingenuità difficilmente comprensibile per un elemento della sua esperienza rimediando l'espulsione che ha lasciato la Juventus in 10 per quasi tutta la gara e lo ha di fatto tagliato fuori dal big-match contro l'Inter causa squalifica.

Adesso però Milik potrebbe subito avere l'occasione di riscattare quanto successo quella sera e dare una svolta alla sua stagione.