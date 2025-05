Juventus-Udinese può essere l'ultima di Vlahovic allo 'Stadium': dal debutto da sogno all'epilogo, tra alti e bassi

Juventus vs Udinese

L'attaccante non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juventus a giugno 2026, probabile dunque la cessione già questa estate.

Juventus-Udinese domenica sera chiuderà la stagione all'Allianz Stadium e potrebbe rappresentare anche l'ultimo atto per tanti dei protagonisti in campo.

Uno su tutti Dusan Vlahovic, il cui futuro sembra ormai lontano da Torino a prescindere dall'eventuale qualificazione in Champions League.

Dopo tre anni e mezzo vissuti tra pochi alti, molti bassi e qualche problema fisico di troppo, l'ex Fiorentina è destinato a cambiare aria per motivi tecnici ed economici.

E dire che l'avventura di Vlahovic alla Juventus era iniziata come meglio non si potrebbe per un attaccante, ovvero con goal subito pesanti e decisivi.

Poi però qualcosa nel rapporto tra il serbo e la Vecchia Signora è andato storto. Fino al triste e ormai inevitabile epilogo.