Juventus-Udinese probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Kolo Muani, Pafundi, Vlahovic e Bravo

Juventus vs Udinese

Cinque squalificati fuori causa per Juventus-Udinese: non saranno della partita Thuram, Savona, Kalulu, Atta e Lucca.

Un solo posto rimasto. Dopo l'accesso di Napoli, Inter e Atalanta alla prossima Champions League, solamente il quarto posto garantità ad una tra Roma, Lazio, Bologna, Juventus e Milan di giocare il massimo torneo 2025/2026. Ha il destino tra le proprie mani la squadra di Igor Tudor, quarta in graduatoria con due gare da disputare, tra cui quella del 37esimo turno contro l'Udinese.

Juventus-Udinese, di scena domenica 18 maggio in contemporanea con altre otto partite (tutte quelle che coinvolgono squadre ancora in lotta per qualcosa) vedrà i bianconeri di casa costretti a rinunciare a ben tre squalificati: Kalulu, Savona e Thuram.

Anche per l'Udinese di Runjaic, salva e con la possibilità di ottenere 'solo' un miglior piazzamento in classifica rispetto ad un altro, non ci saranno due giocatori causa qualifica, ovvero Atta e Lucca.