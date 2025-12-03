Dall'Udinese all'Udinese, il "vecchio" Koopmeiners convince anche a centrocampo: ma a Napoli tornerà in difesa

Il "vecchio" Teun Koopmeiners ha convinto. Vecchio nel senso che ha giocato in un ruolo che per anni è stato suo, ma a cui non era più abituato dopo diverse partite in difesa: quello del centrocampista centrale.
La vittoria contro l'Udinese non è servita solo a guadagnare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Non è servita solo per portare una ventata d'ottimismo in attacco dopo l'infortunio di Vlahovic, grazie a un David finalmente convincente. L'ottimismo coinvolge anche lui, Koopmeiners. Il "vecchio" Koopmeiners.
Il mirino alla Continassa, archiviata la Coppa Italia, è ora puntato sul Napoli e sul big match di campionato in programma domenica era al Maradona. Koopmeiners lo giocherà, va compreso in quale ruolo. Anche se qualche indicazione c'è, ed è piuttosto netta.