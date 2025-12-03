Dall'Udinese all'Udinese, il "vecchio" Koopmeiners convince anche a centrocampo: ma a Napoli tornerà in difesa

Anche di questo, del ruolo in campo e delle proprie preferenze in campo, ha parlato Koopmeiners a Sportmediaset dopo la partita contro l'Udinese. Mettendosi di fatto a disposizione sia in difesa che a centrocampo: a lui basta avere la palla tra i piedi.

"Io voglio toccare tanto la palla in una partita. Penso che con i miei passaggi posso aiutare la squadra e penso che si sia visto".

Alla vigilia della sfida, lo stesso Spalletti aveva menzionato anche lui in conferenza stampa annunciando la decisione di schierarlo in mezzo al campo.

"Koopmeiners è uno che conosco molto bene perché l’avevo seguito, se avessi avuto un presidente che me lo regalava l’avrei preso, ma costava tanto… È uno che sa stare da tutte le parti. Quello che diventa importante nel mio lavoro è tentare di vedere le cose o di ascoltarle nei panni con cui vai a parlare. È un buon punto di partenza e se vai a parlare con lui, sebbene abbia segnato tanto con l’Atalanta, preferisce iniziare l’azione e vedere la squadra avversaria in faccia. Metterlo come centrale di difesa era per aumentare la qualità in costruzione. Ha dimostrato di saper difendere nell’uno contro uno e anche a correre dietro all’avversario, poi ha un buon lancio, ha personalità, ha spessore internazionale. Quando tira in porta lui ha un’idea di dove finirà la palla. La gara di Coppa Italia può essere un’occasione per farlo giocare nuovamente a centrocampo".