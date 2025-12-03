Gli esami di Gatti dopo l'infortunio, è lesione al menisco mediale del ginocchio destro: quanto starà fermo e i tempi di recupero

Federico Gatti ha svolto gli accertamenti al J Medical dopo l'infortunio rimediato nel secondo tempo di Juventus-Udinese di Coppa Italia. E l'esito, alla fine, non è tremendo come ci si sarebbe potuti attendere.
Il difensore bianconero ha riportato una lesione del menisco del ginocchio destro. Scongiurata dunque l'ipotesi di un coinvolgimento del crociato.
Ad annunciarlo ufficialmente tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito è stata la Juventus, al termine degli esami di rito a cui l'ex centrale del Frosinone si è sottoposto questa mattina al J Medical.