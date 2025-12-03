Gli esami di Gatti dopo l'infortunio, è lesione al menisco mediale del ginocchio destro: quanto starà fermo e i tempi di recupero

Gatti si è presentato in stampelle al J Medical, e sempre in stampelle è uscito dal centro medico al termine degli esami. Accertamenti al termine dei quali sono stati stimati i suoi tempi di recupero: un mese circa.

Il 2025 del centrale della Juventus, di conseguenza, è già finito: il rientro a disposizione di Luciano Spalletti sarà nella prima metà del mese di gennaio, prima in allenamento e poi in campo.