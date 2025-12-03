Pubblicità
Stefano Silvestri

Gli esami di Gatti dopo l'infortunio, è lesione al menisco mediale del ginocchio destro: quanto starà fermo e i tempi di recupero

Il difensore bianconero ha svolto gli accertamenti al J Medical: il suo 2025 è finito, potrà tornare a disposizione di Spalletti soltanto a gennaio.

Federico Gatti ha svolto gli accertamenti al J Medical dopo l'infortunio rimediato nel secondo tempo di Juventus-Udinese di Coppa Italia. E l'esito, alla fine, non è tremendo come ci si sarebbe potuti attendere.

Il difensore bianconero ha riportato una lesione del menisco del ginocchio destro. Scongiurata dunque l'ipotesi di un coinvolgimento del crociato.

Ad annunciarlo ufficialmente tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito è stata la Juventus, al termine degli esami di rito a cui l'ex centrale del Frosinone si è sottoposto questa mattina al J Medical.

  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    Così recita il comunicato della Juventus:

    "Federico Gatti - ha comunicato la Juventus - sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni".

  • I TEMPI DI RECUPERO DI GATTI

    Gatti si è presentato in stampelle al J Medical, e sempre in stampelle è uscito dal centro medico al termine degli esami. Accertamenti al termine dei quali sono stati stimati i suoi tempi di recupero: un mese circa.

    Il 2025 del centrale della Juventus, di conseguenza, è già finito: il rientro a disposizione di Luciano Spalletti sarà nella prima metà del mese di gennaio, prima in allenamento e poi in campo.

  • QUANDO TORNA GATTI

    La partita giusta per rivedere Gatti quantomeno nell'elenco dei convocati, sempre in attesa di capire come effettivamente procederà il suo recupero, potrebbe essere Juventus-Lecce del 3 gennaio. Ovvero tra un mese esatto. Il tutto, bene ribadirlo, molto in linea teorica.

    Tre giorni dopo, il 6 gennaio, la squadra di Spalletti scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E il 12 ospiterà la Cremonese allo Stadium. Il ritorno di Gatti, insomma, dovrebbe essere racchiuso tra queste tre partite.

  • QUANTE PARTITE SALTA GATTI

    L'elenco delle partite che Gatti sarà costretto a saltare è particolarmente lungo:

    • Napoli-Juventus (Serie A) - 7 dicembre
    • Juventus-Pafos (Champions League) - 10 dicembre
    • Bologna-Juventus (Serie A) - 14 dicembre
    • Juventus-Roma (Serie A) - 20 dicembre
    • Pisa-Juventus (Serie A) - 27 dicembre

    IN DUBBIO PER...

    • Juventus-Lecce (Serie A) - 3 gennaio
    • Sassuolo-Juventus (Serie A) - 6 gennaio
