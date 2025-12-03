Juventus-Udinese dice che c'è vita dopo Vlahovic: David convince e sarà titolare a Napoli, segnali da Openda

Non male neppure l'ingresso in campo dalla panchina di Openda, che ha preso il posto proprio del compagno a un quarto d'ora dalla fine circa, andando come lui a piazzarsi da punta unica dello schieramento juventino.

L'ex Lipsia non ha avuto molto tempo a disposizione, e questo chiaramente ne ha limitato possibilità di successo e valutazione. Ma alla pari di David ha corso, si è mosso, si è proposto.

Di più: anche Openda si è visto annullare un goal nel finale, quello del possibile 3-0. Questa volta senza troppe discussioni, visto che Joao Mario era in fuorigioco all'inizio dell'azione. Ma in ogni caso si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto.