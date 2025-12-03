Juventus-Udinese dice che c'è vita dopo Vlahovic: David convince e sarà titolare a Napoli, segnali da Openda

Quando Dusan Vlahovic si è fatto male, sabato scorso contro il Cagliari, un po' tutti hanno pensato la stessa cosa: ma adesso chi sarà a prendere il posto del serbo, rinato a livello mentale al netto di un rendimento realizzativo non esattamente di primo livello?
La Juventus, ovvio, ha dovuto fare di necessità virtù. E lo ha fatto già nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese, che grazie al 2-0 dell'Allianz Stadium le ha permesso di passare il turno e di approdare ai quarti di finale.
A Torino ha giocato titolare Jonathan David. Mentre Lois Openda ha preso il suo posto a un quarto d'ora dalla fine. Da lì non si scappa: l'eredità di Vlahovic nei due-tre mesi in cui l'ex viola rimarrà ai box sarà roba loro, a meno che Spalletti non decida di fare di Yildiz una sorta di Totti.
Come sono andati i due? Ma soprattutto, chi sarà titolare domenica sera a Napoli? Qualche indicazione bella grossa dalla Coppa Italia è arrivata.