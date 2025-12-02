Il goal di David in Juventus-Udinese di Coppa Italia era regolare? La scelta di arbitro e VAR e il precedente con Candreva in Juve-Salernitana, dubbi sulla posizione irregolare

Forti dubbi sul goal annullato a Jonathan David nel corso della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese.

Nel corso della sfida dell’Ailianz Stadium, terminata 2-0 in favore della squadra di Luciano Spalletti, l goal del possibile 2-0 realizzato dall’attaccante canadese al 33' è stato annullato dall’arbitro Forneau per presunto fuorigioco e la decisione è stata confermata dal VAR.

Le immagini mostrate, però, lasciano più di qualche dubbi sul tracciamento delle linee: la Sala VAR avrebbe preso come riferimento il difensore Bertola, ignorando invece Palma, rimasto più arretrato e potenzialmente in grado di tenere in gioco l’attaccante bianconero.

L’episodio ha immediatamente evocato il caso di Juventus-Salernitana, quando la posizione di Antonio Candreva non fu considerata nella valutazione che portò all’annullamento del goal di Milik. Anche in quel caso il VAR non ebbe a disposizione tutte le immagini necessarie, generando polemiche e discussioni su uno degli episodi più controversi degli ultimi anni.