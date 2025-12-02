Pubblicità
Fuorigioco David
Alessandro De Felice

Il goal di David in Juventus-Udinese di Coppa Italia era regolare? La scelta di arbitro e VAR e il precedente con Candreva in Juve-Salernitana, dubbi sulla posizione irregolare

Dubbi sul fuorigioco segnalato durante di Juventus-Udinese in occasione del goal annullato a David: è Bertola o Palma l'ultimo uomo? Il precedente Milik-Candreva all'Allianz Stadium in Juventus-Salernitana.

Forti dubbi sul goal annullato a Jonathan David nel corso della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese

Nel corso della sfida dell’Ailianz Stadium, terminata 2-0 in favore della squadra di Luciano Spalletti, l goal del possibile 2-0 realizzato dall’attaccante canadese al 33' è stato annullato dall’arbitro Forneau per presunto fuorigioco e la decisione è stata confermata dal VAR

Le immagini mostrate, però, lasciano più di qualche dubbi sul tracciamento delle linee: la Sala VAR avrebbe preso come riferimento il difensore Bertola, ignorando invece Palma, rimasto più arretrato e potenzialmente in grado di tenere in gioco l’attaccante bianconero. 

L’episodio ha immediatamente evocato il caso di Juventus-Salernitana, quando la posizione di Antonio Candreva non fu considerata nella valutazione che portò all’annullamento del goal di Milik. Anche in quel caso il VAR non ebbe a disposizione tutte le immagini necessarie, generando polemiche e discussioni su uno degli episodi più controversi degli ultimi anni. 

  • IL GOAL ANNULLATO A DAVID: ERA REGOLARE?

    La rete annullata a David, nata da un’azione personale conclusa con un sinistro in diagonale che ha battuto Sava, è stata inizialmente annullata da Forneau per fuorigioco, su segnalazione del guardalinee. 

    Il VAR ha confermato il verdetto dopo un controllo prolungato. Le immagini successive, però, hanno mostrato come la linea del fuorigioco fosse stata tracciata utilizzando la posizione di Bertola.

    Il dubbio riguarda Palma, in basso rispetto alla telecamera e arretrato sulla fascia, che sembrerebbe non considerato dal fuorigioco semiautomatico. 

    L'attaccante bianconero, forse servito in posizione regolare, potrebbe essere stato tenuto in gioco proprio da Palma, salito in ritardo rispetto alla linea difensiva dell’Udinese.

    Ma la prospettiva potrebbe ingannare: non sono state trasmesse, infatti, immagini che fugano ogni dubbio sulla regolarità del goal di David.

  • IL PRECEDENTE DI JUVENTUS-SALERNITANA CON MILIK-CANDREVA

    Il parallelo con il famoso Juventus-Salernitana è nato immediatamente dopo l’annullamento della rete di David

    In quella partita, il goal del 3-2 segnato da Milik era stato cancellato dopo l’on field review che aveva valutato un presunto fuorigioco di Bonucci. 

    Successivi fotogrammi, diffusi solo dopo la gara, mostrarono però che Antonio Candreva, rimasto vicino alla bandierina del calcio d’angolo, teneva in gioco tutti i bianconeri. 

    Ma la Sala VAR non avrebbe avuto accesso a quell’inquadratura nel momento decisivo.

