Juventus-Udinese 2-0, pagelle e tabellino: Nico Gonzalez risolutore, Conceicao frizzante, Vlahovic torna a ruggire

Juventus vs Udinese

I bianconeri sfondano il muro friulano dopo un'ora tutt'altro che brillante: per la Champions servirà battere il Venezia all'ultima giornata.

La Juventus coglie una vittoria dal peso specifico enorme e a novanta minuti dalla fine è ancora padrona del suo destino nella corsa al quarto posto: il 2-0 all'Udinese è targato Nico Gonzalez e Vlahovic

Nella prima frazione di gioco è predominio territoriale di marca juventina. L'approccio della squadra di Tudor è sicuramente positivo, ma i bianconeri faticano a scardinare la solidissima retroguardia friulana. Gli highlights più interessanti sono il piazzato di Locatelli, su scarico di Conceicao, che sfuma a lato di poco e il mancino di Nico Gonzalez al tramonto della prima frazione di gioco: Okoye respinge in qualche modo deviando la palla sul palo.

In avvio di ripresa il copione non cambia e il primo lampo è ancora di Madama: grande percussione di Conceicao e mancino che Okoye devia ancora sul palo. La squadra di Tudor, a quel punto, non stacca il piede dall'acceleratore e a mezz'ora dal traguardo la sblocca grazie al blitz vincente di Nico Gonzalez, autore di un goal pesantissimo. Poi nel finale, il punto esclamativo lo mette Vlahovic.