Juventus-Torino, Spalletti non ha gradito: "Un loro giocatore ha fatto finta di darci palla"

Una vittoria di misura contro la Cremonese e due pareggi contro Sporting e Torino. Si chiude il primo mini-ciclo spallettiano sulla panchina della Juventus, che come il resto della Serie A andrà ora in pausa per la sosta delle Nazionali. Un periodo decisamente troppo breve per giudicare l'operato del nuovo allenatore, arrivato per sostituire Tudor e deciso a plasmare la squadra nel corso di questo autunno. Servirà del tempo, è indubbio. E non poco.
Lo 0-0 contro il Torino lascia buone impressioni nonostante la mancata vittoria, sulle quali Spalletti lavorerà nel corso delle prossime settimane. Certo, non potrà contare su buona parte della rosa convocata per le partite in giro per il mondo, ma avrà modo di conoscere meglio le persone più che i giocatori, uno dei suoi desideri in questa nuova avventura.
Imbattuto nei primi tre turni, Spalletti si trova in un limbo di zero sconfitte, ma anche composto da pareggi standard non proprio eccelsi che hanno allontanato ulteriormente la Juventus dai primi posti di Champions e dalla vetta di Serie A.