Cambiaso JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Juventus-Sporting dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus affronta lo Sporting nella quarta giornata della fase campionato della Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Juventus affronta lo Sporting nella quarta giornata della League Phase di Champions.

I bianconeri, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di Madrid col Real, vanno a caccia della prima vittoria europea della stagione per non compromettere il cammino nella massima rassegna continentale.

Lo Sporting, invece, di punti ne ha sei: i lusitani hanno battuto il Kairat (4-1) e il Marsiglia (2-1). Nel mezzo la sconfitta, sempre per 2-1, maturata al 'Maradona' contro il Napoli.

Tutto su Juventus-Sporting: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.


  • JUVENTUS-SPORTING: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Juventus-Sporting

    • Data: martedì 4 ottobre 2025

    • Orario: 18.00

    • Canale TV: Sky

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPORTING

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. 

    SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio, Maxi Araujo; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Rui Borges.

  • ORARIO JUVENTUS-SPORTING

    Juvenuts-Sporting si giocherà martedì 4 ottobre 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-SPORTING IN TV

    Sky

    La partita tra Juventus e Sporting verrà trasmessa in esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (253).

  • JUVENTUS-SPORTING IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go
    • NOW

    Juventus-Sporting sarà visibile in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è NOW, per il quale sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.

  • TELECRONISTA VOCE

    Su Sky, il match verrà raccontato da Fabio Caressa e Aldo Serena.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Juventus-Sporting saranno disponibili anche sul sito di GOAL, sarà necessario collegarsi al portale per seguire la diretta testuale.

