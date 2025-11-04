Juventus-Sporting dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus affronta lo Sporting nella quarta giornata della League Phase di Champions.

I bianconeri, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di Madrid col Real, vanno a caccia della prima vittoria europea della stagione per non compromettere il cammino nella massima rassegna continentale.

Lo Sporting, invece, di punti ne ha sei: i lusitani hanno battuto il Kairat (4-1) e il Marsiglia (2-1). Nel mezzo la sconfitta, sempre per 2-1, maturata al 'Maradona' contro il Napoli.

Tutto su Juventus-Sporting: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.