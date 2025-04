Juventus senza Yildiz contro Bologna e Lazio? Tudor si affida a Nico Gonzalez: l'ex viola è finalmente decisivo

Bologna vs Juventus

La squalifica di Yildiz mette Nico Gonzalez ancora più al centro del villaggio bianconero: contro Bologna e Lazio dovrà accendere la luce.

La vittoria di Monza permette alla Juventus di restare in corsa per il quarto posto ma, soprattutto, regala a Igor Tudor un'ottima notizia.

Il tecnico, infatti, ha finalmente trovato il vero Nico Gonzalez. L'argentino è stato il grande protagonista nella domenica pomeriggio bianconera sbloccando la gara con un sinistro dalla distanza.

Ma non solo. L'ex Fiorentina è sembrato completamente a suo agio nel ruolo di trequartista leggermente defilato sulla destra ed è stato il più vivo della Juventus, almeno finché le energie fisiche lo hanno sorretto.

Un'ottima notizia, dicevamo, anche in vista della probabile squalifica di Kenan Yildiz per gli scontri diretti in casa di Bologna e Lazio.