Juventus senza Koopmeiners, niente Udinese e Venezia e campionato già finito: obiettivo Mondiale per Club, quando torna in campo

Il centrocampista olandese, fuori dal 12 aprile, non torna in campo nel finale di campionato: il piano prevede il rientro al Mondiale per Club in USA.

Teun Koopmeiners non tornerà in campo con la Juventus in questo campionato di Serie A.

Il centrocampista olandese è fermo dal 12 aprile a causa di una tacchettata al tendine che si è rivelata più grave del previsto, privandolo del finale di campionato.

Con Igor Tudor sembrava aver trovato nuova fiducia e spazio, ma il dolore è tornato a distanza di giorni dall’infortunio, costringendolo a restare lontano dal campo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, non ci sono possibilità di vederlo in campo contro Udinese e Venezia. Ora l'obiettivo è il Mondiale per Club, che prenderà il via il 18 giugno a Washington: il rientro è previsto tra circa un mese, giusto in tempo per la spedizione americana.