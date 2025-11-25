Nel grande freddo del Nord la Juventus scopre finalmente gli attaccanti: prima gioia per Openda, David torna al goal tre mesi dopo

Intervistato al termine del match, Openda ha parlato della sua prima gioia in bianconero: “Sorrido perché sono felice del primo goal, ma la cosa importante era la vittoria. Non è stato semplice, ma tutti sono stati coinvolti in questa partita e ne siamo usciti insieme.

Problemi di ambientamento? Non è stato facile in questi mesi, perché non segnavo, ma mi sono tenuto in forma. Ho sempre avuto il sostegno del club e della mia famiglia, ho sempre mantenuto la fiducia. Non era facile cambiare squadra. So di far parte di uno dei più grandi club del mondo. So cosa devo fare e oggi penso di aver dimostrato come poter aiutare la squadra e sono pronto per qualsiasi opportunità mi verrà data.

Giocare di più? Non credo sia una questione di avere più opportunità, mi farò sempre trovare pronto. Oggi ho giocato dall’inizio e ho fatto del mio meglio per la squadra, segnando il mio primo goal. Sono contento perché abbiamo portato a casa i primi tre punti in Champions, ora vedremo cosa accadrà”.