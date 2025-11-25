Nel grande freddo del Nord la Juventus scopre finalmente gli attaccanti: prima gioia per Openda, David torna al goal tre mesi dopo

Non sarà forse una notte destinata a entrare nella storia bianconera, ma la Juventus lascia la Norvegia con ben più dei tre punti: porta a casa anche segnali estremamente incoraggianti.
Oltre alla prova di carattere mostrata nella ripresa - alimentata dal vento caldo chiamato Kenan Yildiz, capace di spazzare via il gelo di Bodo - arrivano anche due importanti novità sul tabellino dei marcatori.
Loïs Openda si è finalmente sbloccato, mentre Jonathan David ha ritrovato il goal nel momento più importante, tre mesi dopo l’ultima volta, siglando il definitivo 3-2 che consegna alla Juventus la prima vittoria in questa Champions League.