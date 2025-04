La Juventus pensa a Retegui: stagione da top player con l'Atalanta ma c'è il precedente Koopmeiners, è il centravanti giusto?

La Juventus rivoluzionerà l'attacco e nella lista di Giuntoli c'è Retegui: perché sarebbe un investimento rischioso per i bianconeri.

L'estate scorsa in casa Juventus è stata quella della rivoluzione totale tra guida tecnica e rosa nel suo complesso; quella che verrà invece lo sarà solo in parte, o meglio, per alcuni settori del campo, lasciando da parte per un attimo il discorso allenatore.

Senza dubbio ci saranno grandi cambiamenti in attacco viste le situazioni dei due centravanti attuali in rosa, ovvero Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, entrambi sempre più lontani dalla Juve.

Per questo motivo Cristiano Giuntoli ha iniziato da tempo a studiare il grande colpo nel ruolo di attaccante titolare del futuro e tra i profili in lista c'è Mateo Retegui. Il centravanti dell'Atalanta sta vivendo una stagione incredibile ma sarebbe l'acquisto giusto per la Juve? Crescita continua e tanti goal ma anche dubbi legati a più aspetti, cosa pesa di più?