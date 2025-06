Sconfitta contro il Manchester City, ora la Juventus attende la propria avversaria: nella notte può arrivare il Real Madrid di Xabi Alonso.

Il pesante 5-2 subito dalla Juventus non cambia nulla in termini di qualificazione, ma permette al Manchester City di passare il girone da capolista. La squadra di Tudor deve invece accontentarsi del secondo posto, che potrebbe portare alla sfida contro il Real Madrid negli ottavi di finale.

Qualora concluda il gruppo H come capolista, il Real Madrid se la vedrà proprio contro la Juventus, seconda del girone G. Una possibilità concreta, che porterebbe i Blancos ad affrontare il primo big match del proprio Mondiale per Club e Madama a sfidare un'altra favorita per la conquista del torneo. Appena passata nelle mani di Xabi Alonso, la squadra spagnola cerca risposte positive e la prova, eventuale, contro il team italiano potrebbe dare delle prime informazioni su quanto il nuovo tecnico dovrà lavorare per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

Deludente contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, però, il Real Madrid non solo non è certa del primo posto, ma in realtà potrebbe anche essere eliminata dal Mondiale già nel girone. Tutto aperto in vista delle partite delle 3:00, con le quali calerà il sipario sui gironi del primo torneo internazionale per club a 32 squadre.