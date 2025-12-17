Pubblicità
Juventus 2-1Getty Images
Francesco Schirru

Juventus Play, come vedere il canale tv bianconero gratis: repliche delle partite, conferenze e contenuti d'archivio

La Juventus ha lanciato Juventus Play, canale in cui i tifosi potranno seguire live le conferenze, le produzioni del Lab e le partite bianconere stagionali.

Nasce Juventus Play. La società bianconera ha annunciato un canale bianconero gratis e in chiaro per tutti.

"Grazie a Juventus Play ampliamo le possibilità e i mezzi attraverso cui raccontiamo il Club al mondo" racconta Mattia Fontana, capo dei media della Juventus.

"È un progetto nato dalla volontà di essere sempre più accessibili e presenti nella quotidianità dei nostri tifosi, che rafforza il nostro ecosistema media puntando in particolare sul legame diretto tra il Club e la propria community. Il modello interamente gratuito ci permette di continuare a superare i confini tradizionali della distribuzione, offrendo contenuti pensati e realizzati ad hoc per le diverse piattaforme e modalità di fruizione".

  • DOVE VEDERE JUVENTUS PLAY IN TV E STREAMING?

    Juventus Play si può vedere per ora solo su Rakuten TV, ma la società bianconera assicura che nel 2026 sarà possibile seguire il canale attraverso ulteriori modi.

    Su Rakuten TV non è necessario iscriveri o registrarsi: basta collegarsi alla propria piattaforma FAST e guardare tutto ciò Juventus Play propone sin dal 17 dicembre, data di lancio del canale.

  • COSA PROPONE JUVENTUS PLAY IN CHIARO E GRATIS?

    Attraverso Juventus Play è possibile vedere le repliche delle partite bianconere, sia della squadra guidata da Spalletti, sia di quella femminile e della Next Gen attualmente in Serie C. Sul canale anche i match dell'Under 20.

    Su Juventus Play sono inoltre disponibili le conferenze stampa live, nonchè le produzioni originali create dallo Juventus Creator Lab e i contenuti d’archivio.

    Il 17 dicembre, ad esempio, Juventus Play propone il dietro le quinte speciale dedicato all’ingresso nella Hall of Fame della maglia della Coppa Intercontinentale 1985: a parlare anche i giocatori protagonisti quarant'anni fa.

  • DOVE GUARDARE RAKUTEN TV

    In che modo si accede a Rakuten TV? Tramite sito ufficiale, è possibile guardare Juventus Play via tablet, cellulare e computer, ma non solo.

    Rakuten TV, infatti, è disponibile via app attraverso diverse smart tv come Samsung, LG e Sony, nonchè utilizzando console per videogiochi come Xbox Series e PS5.

    Anche usando Chromecast è possibile vedere Rakuten TV, nonchè avviando la diretta sul sito attraverso il proprio notebook e collegandolo tramite un cavo hdmi al proprio televisore.

