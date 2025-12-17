Juventus Play, come vedere il canale tv bianconero gratis: repliche delle partite, conferenze e contenuti d'archivio

Nasce Juventus Play. La società bianconera ha annunciato un canale bianconero gratis e in chiaro per tutti.

"Grazie a Juventus Play ampliamo le possibilità e i mezzi attraverso cui raccontiamo il Club al mondo" racconta Mattia Fontana, capo dei media della Juventus.

"È un progetto nato dalla volontà di essere sempre più accessibili e presenti nella quotidianità dei nostri tifosi, che rafforza il nostro ecosistema media puntando in particolare sul legame diretto tra il Club e la propria community. Il modello interamente gratuito ci permette di continuare a superare i confini tradizionali della distribuzione, offrendo contenuti pensati e realizzati ad hoc per le diverse piattaforme e modalità di fruizione".