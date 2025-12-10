Getty Images
Juventus-Pafos, da dove vengono gli ospiti? Città, nazione e perché si chiama così
DA QUALE NAZIONE ARRIVA IL PAFOS?
La squadra del Pafos è cipriota, una delle rappresentanti di Cipro capaci di mettersi in mostra in Europa.
Dopo gli exploit delle connazionali come APOEL, AEL e Apollon, il Pafos è riuscita ad arrivare alla fase campionato di Champions League 2025/2026 superando i turni preliminari.
Un enorme traguardo per il Pafos, che nei primi cinque turni di Champions ha ottenuto sei punti riuscendo ad entrare nella zona playoff.
LA CITTÀ CIPRIOTA DEL PAFOS
Il Pafos arriva da Pafo, città portuale sita nell'estremità occidentale di Cipro.
Secondo la mitologica greca a Pafo era nata la Dea Afrodite, per la quale era stato eretto un santuario proprio in città.
In città è presente attualmente il sito Tombe dei Re, ovvero una necropoli dichiarato patrimonio Unesco: molte delle tombe presenti risalgono al quarto secolo avanti Cristo.
Pafo è la quarta città cipriota per abitanti, con 55.000 abitanti nella sua area metropolitana.
DA DOVE DERIVA IL NOME PAFO
Nel mito della fondazione della città, il nome Pafos, in greco Πάφος, deriva dal figlio (o la figlia a seconda dei racconti) di Pigmalione, figura mitologica cipriota e devoto della Dea Afrodite.
Pafo avrebbe fondato la città sotto il patrocinio della Dea, costruendo un grande tempio dedicato ad essa.
