Pubblicità
Pubblicità
PafosGetty Images
Francesco Schirru

Juventus-Pafos, da dove vengono gli ospiti? Città, nazione e perché si chiama così

Sesta avversaria della Juventus in Champions League, il Pafos è tra le squadre meno conosciute dell'edizione 2025/2026, riuscita però ad ottenere diversi punti nei primi cinque turni della fase campionato.

Pubblicità

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-PAFOS

    • Sky
    • Sky Go
    • NOW

    I canali per guardare Juventus-Pafos in diretta tv e streaming: Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K 213, Sky Sport 252

    • Pubblicità

  • DA QUALE NAZIONE ARRIVA IL PAFOS?

    La squadra del Pafos è cipriota, una delle rappresentanti di Cipro capaci di mettersi in mostra in Europa.

    Dopo gli exploit delle connazionali come APOEL, AEL e Apollon, il Pafos è riuscita ad arrivare alla fase campionato di Champions League 2025/2026 superando i turni preliminari.

    Un enorme traguardo per il Pafos, che nei primi cinque turni di Champions ha ottenuto sei punti riuscendo ad entrare nella zona playoff.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CITTÀ CIPRIOTA DEL PAFOS

    Il Pafos arriva da Pafo, città portuale sita nell'estremità occidentale di Cipro.

    Secondo la mitologica greca a Pafo era nata la Dea Afrodite, per la quale era stato eretto un santuario proprio in città. 

    In città è presente attualmente il sito Tombe dei Re, ovvero una necropoli dichiarato patrimonio Unesco: molte delle tombe presenti risalgono al quarto secolo avanti Cristo.

    Pafo è la quarta città cipriota per abitanti, con 55.000 abitanti nella sua area metropolitana.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • DA DOVE DERIVA IL NOME PAFO

    Nel mito della fondazione della città, il nome Pafos, in greco Πάφος, deriva dal figlio (o la figlia a seconda dei racconti) di Pigmalione, figura mitologica cipriota e devoto della Dea Afrodite.

    Pafo avrebbe fondato la città sotto il patrocinio della Dea, costruendo un grande tempio dedicato ad essa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
0