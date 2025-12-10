Juventus-Pafos, la vittoria non basta. Spalletti: "Io e i giocatori non siamo contenti"

Non una vittoria convincente, ma comunque una vittoria che permette alla Juventus di continuare a lottare per ottenere gli ottavi diretti di Champions League. Dopo aver battuto il Bodo/Glimt, i bianconeri battono il Pafos alla distanza per 2-0. Subissata di fischi nel primo tempo, nella ripresa Madama è riuscita a superare la squadra cipriota dopo le sostituzioni di Spalletti e il cambio tattico, da tre a quattro in difesa.
A quota nove, la Juventus continua ad avvicinarsi alle prime otto in classifica e prova a ricominciare il suo cammino di continuità dopo essere caduta in campionato contro il Napoli, a sua volta battuto nel mercoledì europeo.
Nonostante la vittoria, Spalletti non è certo soddisfatto di una Juventus decisamente deludente nel primo tempo, seppur riuscita a portare a casa i tre punti nella seconda parte di gara.