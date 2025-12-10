Pubblicità
Juventus Pafos Champions League
Francesco Schirru

Juventus-Pafos 0-0 nel primo tempo: fischi assordanti allo Stadium, tifosi in rivolta

Primi 45 minuti da dimenticare per la Juventus, che allo Stadium non è riuscita a segnare contro il Pafos. Il team cipriota ha più volte messo paura alla difesa bianconer, colpendo anche il palo.

La Juventus torna negli spogliatoi subissata di fischi. Tifosi bianconeri in rivolta a metà tempo dopo il mancato vantaggio contro il Pafos, club cipriota andato vicino al vantaggio in più occasioni a differenza dei padroni di casa.

Madama in chiara difficoltà nel primo tempo dello Stadium, con Di Gregorio e il palo a salvarla dallo svantaggio contro un Pafos decisamente più in palla e deciso a dimostrare il perchè dei punti conquistati fin qui nella sua prima storica Champions League.

Nella seconda parte del primo tempo, soprattutto, il Pafos è stato maggiormente pericoloso rispetto a una Juventus sì con la maggior percentuale di possesso palla, ma alla fine per nulla utile in virtù dei continui attacchi degli ospiti.

L'ultima occasione del primo tempo è capitata però sui piedi di David, che al 43' si è divorato un goal mandando a lato con il mancino.

  • IL TABELLINO DI JUVENTUS-PAFOS

    JUVENTUS-PAFOS 0-0

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

    PAFOS (3-4-2-1): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic; Correira, Dragomir; Anderson Silva. Allenatore: Carcedo

    Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

    Ammonito: Sunjic (P)

    Espulsi: -

