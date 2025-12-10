Juventus-Pafos 0-0 nel primo tempo: fischi assordanti allo Stadium, tifosi in rivolta

La Juventus torna negli spogliatoi subissata di fischi. Tifosi bianconeri in rivolta a metà tempo dopo il mancato vantaggio contro il Pafos, club cipriota andato vicino al vantaggio in più occasioni a differenza dei padroni di casa.
Madama in chiara difficoltà nel primo tempo dello Stadium, con Di Gregorio e il palo a salvarla dallo svantaggio contro un Pafos decisamente più in palla e deciso a dimostrare il perchè dei punti conquistati fin qui nella sua prima storica Champions League.
Nella seconda parte del primo tempo, soprattutto, il Pafos è stato maggiormente pericoloso rispetto a una Juventus sì con la maggior percentuale di possesso palla, ma alla fine per nulla utile in virtù dei continui attacchi degli ospiti.
L'ultima occasione del primo tempo è capitata però sui piedi di David, che al 43' si è divorato un goal mandando a lato con il mancino.