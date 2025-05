Juventus padrona del proprio destino: con due vittorie sarà qualificazione in Champions League

Il k.o. della Roma a Bergamo ha rilanciato le chance di Champions della Juventus: ora i bianconeri dipendono unicamente da loro stessi.

Dal triplice fischio di Atalanta-Roma, la Juventus è un po' più vicina alla conquista del quarto posto valevole l'accesso in Champions League: la sconfitta dei giallorossi è stata accolta come un'ottima notizia dalle parti della Continassa.

Lotta europea ancora intricata ma con una certezza al proprio interno: ora sono i bianconeri a condurre il gioco e le altre non potranno far altro che sperare in un passo falso di Kolo Muani e compagni nelle ultime due giornate.



Un obiettivo che, se centrato, potrebbe però non bastare a Igor Tudor per continuare a guidare la squadra anche nella stagione 2025/26.