La Juventus tra l'obiettivo David e il rinnovo dei prestiti: da Kolo Muani a Conceicao, la situazione

I bianconeri, che sono pronti ad iniziare il loro cammino al Mondiale per Club, restano vigili sul mercato: David obiettivo principale per l'estate.

In casa Juventus si respira aria di rivoluzione, anche se meno profonda rispetto a quella della scorsa estate.

I bianconeri hanno già salutato Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo, e annunciato ufficialmente l’arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale. Nel frattempo, Giorgio Chiellini ha ottenuto una promozione all’interno della dirigenza, a conferma del suo crescente ruolo strategico nel club.

La Vecchia Signora si prepara ora ad affrontare il Mondiale per Club, ma non perde di vista il mercato. Jonathan David resta l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo, mentre si lavora al rinnovo dei prestiti di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao.