La Juventus non vince da un mese: l'Inter è in fuga, dopo Verona può essere superata dal Milan

Quarta gara senza i tre punti per la Juventus, fermata dal Verona: ora anche il secondo posto è a rischio.

Prosegue il periodaccio della Juventus, giunta alla quarta partita senza i tre punti in tasca: stavolta è il Verona a fare da guastafeste per la squadra di Massimiliano Allegri, sempre a rincorrere in un match che ha visto gli scaligeri passare per due volte in vantaggio con Folorunsho e Noslin.

Vlahovic e Rabiot hanno evitato quella che sarebbe stata la terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per la truppa bianconera, che dal Derby d'Italia in poi ha subìto una pericolosa flessione.

Adesso sono 54 i punti della 'Vecchia Signora', nove in meno rispetto all'Inter che dovrà ancora recuperare la sfida contro l'Atalanta: più che in avanti, Danilo e compagni sono però chiamati a guardarsi alle spalle per difendersi dal prepotente ritorno del Milan.