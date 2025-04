Juventus-Monza, Yildiz espulso: cosa è successo e quante partite salta, la spiegazione

Yildiz sarà squalificato dopo il rosso subito nella partita contro il Monza: Tudor potrebbe essere costretto a farne a meno per due o più gare.

Avanti di due reti, la Juventus ha chiuso il primo tempo contro il Monza con un aspetto negativo. Kenan Yildiz, infatti, è stato espulso poco prima del duplice fischio del direttore di gara.

Un problema non di poco conto per mister Tudor in vista delle prossime partite di campionato, decisive per la qualificazione della sua Juventus alla prossima Champions League.

Il rosso di Yildiz, infatti, porterà alla squalifica per il 35esimo turno contro il Bologna, una delle più agguerrite avversarie nella lotta al quarto posto, ma non solo: attenzione ad uno stop per le successive gare di campionato.