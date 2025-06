Juventus al Mondiale per Club 2025: contro chi gioca se passa il turno, il tabellone da prima o seconda

La Juventus chiude la stagione 2024/2025 in America, al Mondiale per Club: si comincia con le partite contro Wydad, Al-Ain e Manchester City.

Nuovamente in Champions League dopo il quarto posto ottenuto nell'ultimo turno di Serie A, la Juventus chiude la propria annata 2024/2025 partecipando al Mondiale per Club in America al pari dell'Inter, l'altra rappresentante italiana. Una grande occasione per vincere un trofeo fuori dai confini, ma anche un modo per ottenere diverse decine di milioni.

Inserita nel gruppo G, la Juventus sfiderà tra squadre nel tentativo di qualificarsi agli ottavi di finale. Si parte il 19 giugno, con i bianconeri che affronteranno le successive partite del proprio girone anche il 22 e il 26 del mese.

Il tabellone è già definito riguardo gli accoppiamenti delle sedici squadre, non resta che capire chi effettivamente giocherà gli ottavi di finale e i turni successivi del Mondiale per Club 2025, prima edizione allargata.