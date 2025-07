Weah e Alberto Costa in uscita, la Juventus pensa a Molina: contatti avviati con l'Atletico Madrid

Rivoluzione in vista sulla fascia destra: torna l'idea Molina per la Juventus, Weah e Alberto Costa liberano lo spazio.

Tra le varie zone di campo dove la Juventus lavora c'è senza dubbio la corsia destra, dove potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione tra addii e nuovi arrivi.

In particolare, Damien Comolli sta portando avanti due operazioni in uscita, quella di Timothy Weah e quella di Alberto Costa. Sullo statunitense c'è forte il Marsiglia, in trattativa avanzata con la Juventus mentre per Alberto Costa la pista calda rimane quella che lo porterebbe allo Sporting Lisbona.

Ovviamente in parallelo la dirigenza bianconera studia gli eventuali sostituti e l'ultima idea è Nahuel Molina dell'Atletico Madrid ma con un passato in Serie A, all'Udinese. Ecco le condizioni del possibile acquisto di Molina e il punto sulle due trattative che riguardano Weah e Alberto Costa.