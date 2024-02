La nuova politica della Juventus di Giuntoli: Alcaraz e gli altri, spazio ai giovani

Con l'arrivo del direttore sportivo, sono cambiati anche i piani sul mercato: Pedro Felipe, Barido e gli altri giovani.

Al tempo, e ai suoi effetti, il giudizio complessivo sugli affari portati a termine in questo calciomercato: qui ci si limita semplicemente ad analizzare il piano complessivo. Fatta questa premessa, non si può certo dire che la politica in casa Juventus non sia cambiata.

L'arrivo di Cristiano Giuntoli ha, effettivamente, segnato un "prima" e un "dopo" nelle strategie del mercato bianconero, anche se in tutto questo bisogna considerare un momento storico, quello vissuto dalla Juve, assai particolare.

Insomma: Carlos Alcaraz e gli altri arrivi dal calciomercato di gennaio lanciano un messaggio chiaro: si parla di "rivoluzione giovane", in casa bianconera. Al di là di quelli che saranno gli effetti.