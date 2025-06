Juventus-Manchester City, perché Weah e Mbangula non sono neanche in panchina

I due giocatori bianconeri non figurano nè in campo nè in panchina: il destino di Weah e Mbangula sembra ormai deciso.

Samuel Mbangula e Timothy Weah non sono in panchina per Juventus-Manchester City, nè tantomeno in campo. I due giocatori bianconeri, infatti, sono al centro delle voci di mercato e potrebbero lasciare la squadra piemontese nei prossimi giorni: per questo, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva, Tudor ha deciso di non inserirli nemmeno tra i sostituti per l'ultima gara del girone G.

Weah e Mbangula, in particolare, potrebbero approdare al Nottingham Forest, club britannico che giocherà in Europa (Conference League): tra i possibili acquisti ci sono anche i due giocatori della Juventus, anche se la trattativa per portarli in Premier League sembra essere rallentata nelle ultime ore.

Se Mbangula non sembra avere problemi a proposito di un trasferimento nel Regno Unito, secondo Tuttosport Weah non appare pienamente convinto di lasciare la Juventus per giocare per il Nottingham Forest. Tra dubbi, voci e possibilità, alla fine l'allenatore bianconero ha scelto di optare su altri giocatori per la panchina, lasciando entrambi fuori dalla gara.