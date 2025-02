Juventus, maledizione Champions: dal 1997 ad oggi quante delusioni

Il trionfo di Roma resta l'ultimo frame della Juve regina in Champions: dal 1997 ad oggi, per Madama, finali perse e dolorose eliminazioni.

La maledizione Champions per la Juventus continua: sono passati quasi 29 anni da quando Gianluca Vialli ha alzato al cielo di Roma il trofeo più ambito.

Da quel giorno i bianconeri non sono più riusciti a ripetersi, nonostante i tanti campioni acquistati e le tante volte in cui hanno accarezzato il trionfo.