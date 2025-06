Juventus, la rivoluzione di Comolli con Chiellini e Tudor: tra Kolo Muani e il nuovo ds, ecco il piano triennale di Elkann

Comolli, Chiellini e il nuovo uomo-mercato: la Juve riparte da un piano ambizioso e dalle prime mosse. Elkann detta la linea: niente più passi falsi.

La Juventus riparte con un nuovo organigramma e un piano di rilancio ambizioso dopo la fine del ciclo d’oro dei nove scudetti.

Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, si è insediato ufficialmente come nuovo direttore generale e ha già avviato una serie di incontri e colloqui strategici per definire le linee guida del futuro bianconero.

Comolli ha in programma di confrontarsi subito con Igor Tudor, allenatore confermato nonostante i contatti con altri profili, mentre John Elkann e l’ad Scanavino hanno tracciato un percorso triennale improntato a sostenibilità economica e competitività, con l’obiettivo di ridurre i costi, consolidarsi in Europa e tornare a vincere almeno un trofeo.

Le prime tre mosse di Comolli riguardano la scelta del nuovo uomo-mercato, la conferma di Tudor e i contatti con il Psg per trattenere Kolo Muani.

Intanto Elkann ribadisce la centralità di Giorgio Chiellini nel progetto e mette nel mirino l’autosufficienza finanziaria entro il 2027, con ricavi sopra i 600 milioni e un ritorno allo scudetto.