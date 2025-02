Juventus-Inter probabili formazioni, le scelte del Derby d'Italia: il grande dubbio è Thuram, per Vlahovic decisione presa

Juventus vs Inter

Nella serata di domenica Juventus e Inter si sfidano allo Stadium per il Derby d'Italia di ritorno. Alle 20.45 scontro tra titani, con i bianconeri che ospitano i Campioni dello scorso campionato nel tentativo di avvicinare le prime posizioni del torneo attualmente occupate dal Napoli, dagli stessi nerazzurri e dall'Atalanta.

In vista di Juventus-Inter sono state praticamente già definite le formazioni, con le probabili che non dovrebbero discostare molto da quelle ufficiali che verranno annunciate circa un'ora prima della partita. Il dubbio è legato a Marcus Thuram, massimo interrogativo per il match dopo l'infortunio subito nell'ultima partita.

Se Simone Inzaghi valuta cosa fare in caso di forfait di Thuram, Thiago Motta sembra non avere dubbi su chi schierare: Vlahovic e Koopmeiners fuori, con Kolo Muani confermatissimo dopo una partenza razzo in seguito al suo acquisto.