Juventus-Inter, Francisco Conceicao dedica la vittoria a Da Costa dopo il lutto: "Rimarrà sempre nel mio cuore"

Il padre Sergio Conceicao è volato in Portogallo per la veglia funebre, Francisco ha deciso il Derby d'Italia e ricordato l'ex presidente del Porto.

Sono giorni difficili per chi, nel corso degli anni, ha lavorato con Pinto da Costa. Storico presidente del Porto morto all'età di 87 anni dopo una lunga malattia, l'ex numero uno del club lusitano è stato ricordato in lungo e in largo sui social, mentre la veglia di domenica ha portato all'ultimo saluto a cui era presente anche l'allenatore del Milan, sergio Conceicao.

Distrutto dal dolore per la scomparsa di un uomo considerato come "un papà" da Sergio Conceicao, l'allenatore del Milan non ha parlato al termine della partita vinta contro il Verona. Chi invece ha voluto ricordare il suo vecchio presidente a distanza è stato Francisco, figlio del tecnico e match winner nel Derby d'Italia tra Juventus e Inter.

Come il padre, anche Francisco Conceicao era legato a Pinto da Costa per gli anni vissuti al Porto. Acquistato dal club per far parte delle giovanili e dunque approdare in prima squadra, il giocatore della Juventus ha dedicato la vittoria contro l'Inter proprio alla sua memoria in seguito al lutto subito.