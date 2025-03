Juventus-Genoa probabili formazioni, le prime scelte di Tudor: le ultime, da Vlahovic a Kolo Muani

Le probabili scelte di Tudor per il suo esordio da allenatore della Juventus: comincia un nuovo capitolo per i bianconeri, che ospitano il Genoa.

Sabato 29 marzo è un nuovo inizio per la Juventus, che ospita il Genoa allo Stadium con Igor Tudor in panchina. Esonerato Thiago Motta, infatti, è tempo per vedere una nuova Madama, consapevole di dover vincere a tutti i costi al Ferraris per dimenticare l'ultimo periodo e partire al meglio con il nuovo allenatore.

Nuovo allenatore significa anche nuove idee per la formazione, con probabili cambiamenti dell'undici titolare rispetto al passato e possibili cambiamenti tattici e di ruolo per i giocatori della Juventus: comincia l'era di Tudor, che nei prossimi due mesi si giocherà una conferma per il 2025/2026.

I maggiori dubbi di Juventus-Genoa, relativamente alle probabili formazioni riguardano soprattutto Vlahovic e Kolo Muani, con entrambi gli attaccanti di Tudor che potrebbero partire titolari. Anche se non uno affianco all'altro.