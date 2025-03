Juventus-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus e Genoa si affrontano nella 30ª giornata del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Juventus e Genoa si affrontano nella 30ª giornata del campionato di Serie A.

Esordio ufficiale, sulla panchina bianconera, per Igor Tudor, l'allenatore scelto per risollevare la Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta. La Vecchia Signora, attualmente quinta in classifica a -1 dalla zona Champions è reduce da due sconfitte tremende contro Atalanta e Fiorentina, nel corso delle quali i bianconeri non hanno segnato nemmeno un goal, subendone sette.

L'articolo prosegue qui sotto

All'Allianz Stadium arriva il Genoa dell'ex Patrick Vieira, imbattuto da tre partite e reduce dal successo di misura, per 2-1, contro il Lecce, griffato dalla doppietta di Fabio Miretti, ovvero il grande ex della sfida di Torino.

La gara d'andata, disputata a Marassi lo scorso 28 settembre, era terminata con il risultato di 0-3 in favore della Juve: a segno andarono Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, e Francisco Conceicao.

Tutto su Juventus-Genoa: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.