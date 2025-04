Juventus femminile Campione d'Italia, il sesto Scudetto è matematico: "Ragazze meravigliose"

La squadra di Canzi conquista lo Scudetto della Serie A femminile con tre turni d'anticipo battendo il Milan per 2-0: bianconere Campionesse d'Italia.

La Juventus Women è Campione d'Italia. Con tre turni d'anticipo, nella fase finale del torneo femminile, la squadra bianconera torna sul tetto del torneo di Serie A dopo aver battuto le colleghe del Milan per 2-0. La Poule Scudetto sorride alla compagine guidata da Massimiliano Canzi, capace di distanziare l'Inter con un netto +13 con sole tre partite ancora da disputare.

Distanza incolmabile non solo per l'Inter, ma anche per una Roma che abbandona così lo scettro di squadra femminile numero uno in Italia. La Juventus, sotto la guida di Canzi, è riuscita a ribaltare i pronostici della scorsa estate che vedevano la squadra giallorossa ancora avanti, soprattutto in virtà di un addio di Joe Montemurro che rendeva indecifrabile l'annata 2024/2025.

Pian piano, invece, la Juventus ha dimostrato di poter tornare sul tetto d'Italia e della Serie A femminile, chiudendo la prima fase del campionato con 45 punti e la possibilità di arrivare nella poule Scudetto con un buon vantaggio su Roma e Inter.