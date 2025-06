Emergenza difesa per la Juventus, come cambia il mercato dopo l'infortunio di Savona: servono rinforzi, tutti gli obiettivi

Lo stop di Savona aumenta i problemi nel reparto: quanti giocatori serviranno sul mercato e quali. Da Balerdi a Laporte, la strategia.

La stagione della Juventus tormentata dagli infortuni in difesa, dall'inizio fino alla fine; l'infortunio di Nicolò Savona nella terza partita del Mondiale per Club è l'ultimo di una serie infinita di problemi per i difensori bianconeri, che sono cominciati con il grave ko di Gleison Bremer a inizio ottobre.

La "vecchia" dirigenza era così stata costretta ad intervenire sul mercato già a gennaio, acquistando Renato Veiga e Lloyd Kelly; il portoghese però non è rimasto dopo il prestito e la Juventus, anche per l'infortunio di Savona, dovrà di nuovo agire per dare a Igor Tudor un reparto completo ai nastri di partenza della prossima stagione.



Lo stop per Savona non sarà così breve e considerando che a prescindere dal giovane italiano i bianconeri già avevano in mente di aggiungere un elemento importante nella rosa, adesso diventa una delle priorità assolute.

Ecco come cambia la strategia della Juventus dopo l'infortunio di Savona, quanti nuovi acquisti possono arrivare e quali sono gli obiettivi.