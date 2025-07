Juventus bloccata sul mercato: Comolli cerca rinforzi ma pesano esuberi e bilancio, che succede ora con Douglas Luiz

Tra acquisti congelati, bilanci in rosso e assenze ingiustificate, la Juventus riparte tra mille incertezze e una rosa ancora lontana dall’essere definita.

L’inizio della nuova stagione per la Juventus si apre sotto il segno dell’incertezza, con un mercato paralizzato, una rosa incompleta e diverse situazioni irrisolte che agitano l’ambiente bianconero.

La squadra che si è presentata alla Continassa per il raduno estivo non è molto diversa da quella che ha chiuso il Mondiale per club tre settimane fa.

L’assenza ingiustificata di Douglas Luiz ha aggiunto ulteriore tensione a un’estate già complessa, mentre il club si ritrova con una lista di esuberi e giocatori fuori dai piani tecnici che impedisce qualsiasi manovra significativa sul mercato.

Sul fronte dirigenziale, dopo l’era Giuntoli, è ora Damien Comolli a condurre la seconda rivoluzione consecutiva, con l’obiettivo di ricostruire dalle fondamenta il progetto tecnico. Ma tra conti da sistemare e difficoltà a vendere, la nuova Juventus stenta a decollare.