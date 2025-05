La Juventus ha una certezza, dovrà rifare l'attacco: idea Hojlund dal Manchester United, può rilanciarsi in Italia

Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus e la permanenza di Kolo Muani è difficile: a Torino studiano il nuovo attacco.

Non mancano le nubi attorno alla Juventus, che nelle prossime settimane dovrà prendere decisioni importanti, come quella di chi sarà il nuovo allenatore se non venisse confermato Igor Tudor.

Molte delle strategie bianconere dipenderanno dal raggiungimento o meno della Champions League ma a prescindere da quello, c'è una certezza: la Juventus dovrà rifare l'attacco per la prossima stagione.

La situazione dei due centravanti, ovvero Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, è abbastanza chiara e lo scenario che nessuno dei due rimanga non è da escludere, anzi, è quello più probabile.

In lista c'è il nome di Rasmus Hojlund, la cui avventura con il Manchester United non è andata come sperato.