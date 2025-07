La Juventus deve completare il reparto offensivo con un altro colpo sicuro ma Comolli lavora per due rinforzi.

La Juventus sta per iniziare la preparazione estiva; domani, giovedì 24 luglio si ritroverà alla Continassa per dare il via alla nuova stagione e Igor Tudor lavorerà, almeno nella prima fase, con una squadra ancora tutt'altro che completa.

Fino ad ora il club bianconero si è mosso con due rinforzi entrambi in attacco, ovvero Jonathan David, arrivato a parametro zero e Francisco Conceicao, acquistato a titolo definitivo per 32 milioni dopo il prestito della scorsa stagione.

Colpi importanti ma non sufficienti per considerare sistemato il reparto offensivo. La situazione di Dusan Vlahovic e i dubbi su Nico Gonzalez fanno sì che Damien Comolli, nuovo direttore generale del club, continui a lavorare per cambiare il reparto.

Da Jadon Sancho a Randal Kolo Muani e non solo, il punto su come si muoverà la Juve.