Juventus-Atalanta è la partita più difficile per i bianconeri, ormai sono diversi anni

La Juventus non batte l'Atalanta in casa da diversi anni: il match potrebbe ulteriormente sbloccare i bianconeri in chiave Scudetto.

I più attenti, o semplicemente chi non riesce a dimenticare i traumi sportivi, ricorderà cosa è successo negli ultimi anni allo Stadium per Juventus-Atalanta. Gli altri, probabilmente, hanno preferito chiudere in un cassetto ben nascosto una statistica che condanna Madama oramai da diverse stagioni: la Dea ammalia i bianconeri fino a costringerli alla tregua, in vista dell'annata successiva.

Sì, Juventus-Atalanta è per i padroni di casa una partita che ogni anno non regala gioie: solamente vorrei ma non posso, di chi vorrebbe cambiare la propria storia di questo microcosmo per ritrovare la fiducia del saper ottenere i tre punti anche contro Gasperini (allo Stadium).

Invece ogni volta manca quello stacco, quel lampo singolo in grado di far riprendere a Madama la propria veste di squadra capace di essere davanti a tutte per statistiche e precedenti.

L'articolo prosegue qui sotto

Juventus-Atalanta del 9 marzo non è solo una partita Scudetto a cui guardano con enorme attenzione Napoli e Inter, ma anche una prova per capire se i bianconeri hanno messo da parte vecchi fantasmi stagionali e relativi al match in esame, così da mettere in chiaro che sì, oltre al dato del -6, la lotta Scudetto per gli uomini di Thiago Motta esiste veramente.