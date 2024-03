Juventus-Atalanta, Koopmeiners incanta: sarà l'obiettivo dell'estate, ma la cifra continua a salire

Koopmeiners punisce la Vecchia Signora con una doppietta di pregevole fattura e, adesso, il pericolo asta diventa sempre più concreto.

Che Teun Koopmeiners rappresenti uno degli obiettivi principali della Juventus per l’estate, beh, è ormai il segreto di Pulcinella. Che alla Continassa, numeri alla mano, siano in grado di prenderlo è un’altra storia. Ancora tutta da scrivere.

Ed è proprio l’olandese, prima ottimizzando magistralmente un ottimo schema su palla inattiva e poi con un inserimento dei suoi, a regalare un punto importante all’Atalanta allo Stadium per il 2-2 finale.

Un gran biglietto da visita, insomma, per invogliare gli uomini della Continassa a effettuare un investimento da urlo in vista del mercato estivo. Domanda delle domande: a Torino avranno la forza economica per primeggiare?