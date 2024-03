Juventus-Atalanta 2-2, cronaca, tabellino e voti: super Koopmeiners, pari amaro per i bianconeri

L'Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Koopmeiners: di Cambiaso e Milik le reti bianconere.

Sotto lo sguardo attento di John Elkann, la Juventus non va oltre il 2-2 con l’Atalanta. E il ruolino di marcia, d’altra parte, certifica un crollo di risultata: un solo successo nelle ultime sette. Con la Vecchia Signora, così, al terzo posto scavalcata dal Milan dopo il successo interno con l’Empoli. Applausi a scena aperta per Koopmeiners, autore di una sontuosa doppietta, obiettivo di mercato proprio degli uomini della Continassa in vista dell’estate.

Primo tempo tutto fuorché scintillante. La Juve prova a creare timidamente qualcosa, ma senza impensierire oltremisura Carnesecchi. Attento il portiere atalantino sul colpo di testa Miretti, per il resto nulla da segnalare se non due situazioni da fermo gestite male dalla Vecchia Signora. Tutt’altra musica – in chiave punizioni – per gli ospiti: Pasalic per Koopmeiners a sbloccare gli equilibri.

In avvio di ripresa, da posizione più che favorevole, è Chiesa a divorarsi la rete. Ma i bianconeri hanno maggiore gamba e, con una bella combinazione sull’out mancino, trovano il pareggio targato Cambiaso. Dopodiché è Milik a firmare il sorpasso.

Peccato che Koop sia in serata decisamente sì. Morale della favola? Doppietta di pregevole fattura.