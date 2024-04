"Juventus al livello di Real Madrid e Manchester City": Tudor esalta i bianconeri

Dopo la Coppa Italia piovono complimenti sulla Juventus da Tudor: "Quando accelerano se la giocano con tutti".

Juventus al livello di Real Madrid e Manchester City. Nonostante il pessimo periodo di forma attraversato dai bianconeri in campionato, c'è chi pensa che la squadra di Allegri potrebbe giocarsela con le più forti d'Europa.

Ad asserirlo sicuro dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, è Igor Tudor, oggi allenatore della Lazio ed ex bianconero sia da giocatore come come vice allenatore di Pirlo.

Il croato, intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, non ha lesinato complimenti per i giocatori della Juventus. Lasciandosi andare anche all'ardito paragone con City e Real.