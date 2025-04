Juventus al lavoro per rinnovare il prestito di Kolo Muani: il Mondiale per Club cambia gli scenari

La Juve ha riallacciato i contatti con il PSG: la volontà è quella di rinnovare il prestito di Kolo Muani così da fargli giocare il Mondiale per Club.

Da titolare inamovibile a panchinaro, da calciatore da riscattare assolutamente a un futuro tutto da decidere ma che, anche un po’ a sorpresa dopo gli ultimi accadimenti, potrebbe avere ancora il bianconero nel futuro.

Perché secondo quanto riporta ‘Tuttosport’ la Juventus ha riallacciato i contatti con il Paris Saint-Germain e sta lavorando per prolungare per un’altra stagione il prestito di Kolo Muani, così da permettergli di poter disputare il Mondiale per Club con la maglia bianconera.

L'articolo prosegue qui sotto

Cristiano Giuntoli è dunque al lavoro per provare a trovare una soluzione che metta d’accordo tutti, a iniziare dallo stesso Kolo Muani.